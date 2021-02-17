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Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих
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Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих

17 февраля 2021 15:44
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Президент отметил, что у этой инициативы "есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить".

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих, передает ТАСС. Свою позицию он обозначил в среду в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций.

Комментируя предложение о введении продовольственных сертификатов, глава государства заметил: "Мы с вами уже обсуждали это". "И в правительстве я поручал поговорить на эту тему", - напомнил он.

По словам Путина, у этой инициативы "есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить". "Но точно совершенно подумать над этим можно, - согласился президент. - Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно".

На встрече Жириновский заметил, что практика продовольственных сертификатов применяется даже в богатых странах, "это делает весь мир". "У нас есть люди малоимущие, в магазинах много товаров, завались, но дороговато", - констатировал политик. В связи с этим он предложил выдавать на месяц один сертификат с тем, чтобы нуждающийся "мог купить необходимый набор товаров". 

 

Фото:   ТАСС

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