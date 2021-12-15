134

Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо создать механизм контроля за ценами на строительные материалы, передает ТАСС.

"Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя рост цен на различные строительные материалы.

Путин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой сообщить, как правительство работает с этой проблемой. "Вы сказали о некоторых строительных материалах, таких как песок, гравий. Вы мне раньше об этом говорили. Чего гравий-то (цена на гравий - прим. ТАСС) вырос? Ну ладно там, бензин подорожал, [его] довезти сложнее. Но это же не те объемы удорожания, которые фиксируются, - отметил президент. - Вы как-то принимаете участие? Или ФАС принимает участие в определении этих объемов удорожания по инертным всяким материалам, по строительным в общем материалам? Они же там по-разному могут нарисовать".

Хуснуллин пояснил, что председатель правительства Михаил Мишустин дал соответствующее поручение. "[Первый вице-премьер] Андрей Рэмович Белоусов занимается вместе с ФАС. Мы все факты выявления отправляем в ФАС и оперативно смотрим, какие причины", - сказал замглавы кабмина. "У нас есть открытый чат, куда все регионы сбрасывают информацию, если у них есть какие-то такие факты удорожания", - отметил он.

По словам Хуснуллина, в некоторых субъектах РФ было выявлено необоснованное удорожание кирпича на 40%. "Мы проводим профилактическую беседу, чтобы, пользуясь монопольным положением, просто не задирали эти цены", - уточнил он. При этом, по словам вице-премьера, государству придется оплатить все случаи удорожания, которые будут своевременно не замечены, поэтому данной работе уделяется особое внимание.

Путин также указал на момент обратной связи с субъектами РФ. "Ждать можно сколько угодно, разные управленческие команды в разных регионах. Нужно это держать под контролем, нужно конкретные сроки поставить. Конкретные сроки должны быть: вот к такому-то времени должна быть такая-то информация", - заявил глава государства. Он поручил оперативно поставить эту тему на контроль.

Фото: ТАСС