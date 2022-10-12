Путин: Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее

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Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее. Такое заявление сделал в среду, 12 октября, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. Он отметил при этом, что Москва всегда выполняет обязательства, чем и отличается от стран Запада, пишут "Известия".

«РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — сказал Путин.

Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли, и станет применяться не только против России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин