Путин: Россия до конца года намерена поставить 30 млн т зерновых нуждающимся странам

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Россия до конца года намерена поставить 30 млн т зерновых нуждающимся странам. Об этом 9 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, пишут "Известия".

«РФ за май–август текущего года поставила на мировые рынки 6,6 млн т зерновых. Это пшеница, ячмень, кукуруза, из них 6,3 млн т — как раз в страны Азии, Африки и Латинской Америки. До конца года Россия поставит 30 млн т зерновых. Мы готовы наращивать этот объем до 50 млн т и более», — сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами Путина о том, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а в Европу. Он отметил, что российский президент обеспокоен тем, что агропродукция отправляется тем странам, которые ввели антироссийские санкции. Эрдоган уточнил, что обсудит эти вопросы с Путиным в Самарканде.

Днем ранее российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что в рамках «зерновой сделки» лишь малая часть продовольствия экспортируется в бедные страны. Он предложил пересмотреть направление вывоза зерна и обещал обсудить идею с Эрдоганом.

17 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на то, что сухогрузы с агропродукцией из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в государства, которым не грозит голод.

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