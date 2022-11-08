Путин: российские власти будут наращивать и совершенствовать меры поддержки семей с детьми

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Российские власти, несмотря на нынешние сложности, будут наращивать и совершенствовать меры поддержки семей с детьми, заявил на совещании во вторник президент РФ Владимир Путин. Одной из таких мер станет единое детское пособие, которое начнут выплачивать уже в следующем году, передает ТАСС.

Глава государства также поручил правительству представить предложения по ускоренному повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ), который должен существенно превышать прожиточный минимум. Он подчеркнул важность роста реальных доходов россиян и необходимость делать государственную поддержку семей с детьми "более весомой, результативной, ощутимой" для них, а также напомнил о решении продлить до конца 2026 года программу материнского капитала.

ТАСС собрал основные заявления, прозвучавшие на совещании.

Единое детское пособие

С 2023 года в России появится единое детское пособие, которое заменит разрозненные выплаты. Как подчеркнул Путин, запустить новую систему поддержки семей с детьми необходимо "несмотря ни на что".

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, средний размер нового пособия составит 13,9 тыс. рублей в месяц.

На выплаты в год будут выделять почти 1,7 трлн рублей, основную часть этой суммы - свыше 1,4 трлн - обеспечит федеральный бюджет, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что необходимые средства уже заложены в проекте бюджета на ближайшие три года.

Поддержка работающих родителей

Президент поручил правительству найти решение и для случаев, когда родители выходят на работу и перестают получать пособие, но доход семьи остается невысоким: "Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые, хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремиться зарабатывать больше".

Варианты решения могут быть разными: как отметил Путин, можно "или по налогам корректировки сделать, <...> или частично выплачивать пособия" работающим родителям.

Ускоренное повышение МРОТ

Глава государства также поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Предполагается, что в 2023 году последний показатель составит 14,4 тыс. рублей в месяц (для трудоспособного населения - почти 15,7 тыс.), тогда как минимальный размер оплаты труда превысит 16,2 тыс.

По итогам ближайших трех лет разница между МРОТ и прожиточным минимумом, по словам Котякова, должна увеличиться до 10%, но этого недостаточно. Целевой ориентир - более 30%.

Рост доходов и снижение инфляции

За восемь месяцев 2022 года средняя зарплата по России выросла на 12,7%, но, как подчеркнул Путин, "это мало что значит для рядового гражданина": "Более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее".

Власти рассчитывают, что по мере снижения инфляции картина будет меняться. По итогам этого года рост цен составит от 12% до 12,4%. В первом квартале следующего года инфляция "должна приблизиться где-то к 5%, а может быть, даже чуть меньше", заявил президент.

В Минтруде рассчитывают, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию, подтвердил Котяков. Как прогнозируют в Минэкономразвития, реальная заработная плата увеличится на 2,6%.

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