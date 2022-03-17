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Путин: российские банки и крупные компании могут начать приходить в Крым, не боясь санкционных мер

17 марта 2022 19:45
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Он указал, что за восемь лет нахождения Крыма в составе РФ было многое сделано для развития региона.

Российские банки и крупные компании могут начать приходить в Крым, не боясь санкционных мер. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, передает ТАСС.

Он указал, что за восемь лет нахождения Крыма в составе РФ было многое сделано для развития региона. На полуострове решена проблема с водой, а также сняты транспортные и инфраструктурные ограничения. При этом западные рестрикции открывают новые возможности для полуострова, который уже готов принимать банки и бизнес.

ТАСС собрал основные заявления с совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Последовательное развитие региона

Последние восемь лет "убедительно доказали", что свободный и сознательный выбор крымчан вернуться в состав РФ был "правильным и своевременным", заявил президент РФ Владимир Путин: "Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясно".

По его словам, с 2015 года последовательно реализуется специальная программа по социально-экономическому развитию региона и ряд других мероприятий. На ее выполнение запланировано более 1 трлн 375 млрд рублей в течение 11 лет, до 2025 года. Он предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе - до 2030 года, это "станет большим толчком". Ежегодное финансирование программы составит 150 млрд рублей. "Убежден, что в результате программы комплексного развития Крыма и Севастополя полуостров будет одним из лучших мест в стране и в мире", - добавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Основные транспортные, инженерные и инфраструктурные ограничения, которые были наложены на Крым из-за санкций, сняты, заверил он. Например, активно ведется работа по строительству и ремонту дорог.

Объемы промышленного производства возросли за это время более чем вдвое. Число предприятий выросло в два раза, а предпринимателей - втрое. В экономику Крыма за это время вложили 1 трлн 225 млрд рублей инвестиций в основной капитал, более половины - внебюджетные, отметил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в регионе все это время шла работа по строительству детских садов, школ, медучреждений.

Турпоток в Севастополь за это время увеличился втрое, указал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, есть проблема с недостатком качественных мест размещения, которая сейчас решается.

Новые возможности для банков

Западные санкции против России создают немало проблем, но и открывают новые возможности для страны. Сейчас есть все ресурсы для начала работы в Крыму крупных российских бизнес-структур, которые ранее опасались санкционных мер. Власти же поддержат бизнес. "Теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", - отметил Путин.

Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, но теперь организация должна "начать работу в Крыму как можно быстрее и шире". Необходимо внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, туризм и другие отрасли. Также необходимо открывать в Крыму отделения и развивать розничную сеть. Это, по словам Путина, простимулирует деловую активность в регионе, а также позволит расширить кооперацию с партнерами и других субъектов РФ.

Минфин и ЦБ РФ подготовили план по созданию специальных условий для банков, которые работают на полуострове. Также выработаны меры по поддержке бизнеса и привлечению инвестиций, "исходя из задачи привлечь не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций до 2025 года". Сейчас объем вкладываемых внебюджетных инвестиций превысил 300 млрд рублей, сказал Хуснуллин.

Что еще будет сделано

Президент подчеркнул, что важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни и не сокращать объем ее финансирования, в том числе максимально оперативно завершить строительство восьмого этапа автомобильной трассы "Таврида", которую он назвал шикарной. Не позднее 2024 года будут построены и съезды от трассы к курортным городам Крыма, уточнил Хуснуллин. Рабочее движение по последнему участку запустят весной 2023 года, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

При этом предстоит "огромная-огромная работа" по созданию современной инфраструктуры и решению задач для подъема туризма, агропромышленного комплекса и других отраслей экономики региона. Необходимо модернизировать жилищно-коммунальные объекты и сооружения, провести реконструкцию аварийных и устаревших очистных и канализационных сетей. "От этого прямо зависит экологическое благополучие полуострова", - сказал Путин.

Власти пересмотрят схему водоснабжения полуострова, чтобы интегрировать в нее Северо-Крымский канал. Сейчас дефицита воды нет, программа по обеспечению полуострова водой выполнена. Несмотря на санкции, власти увеличат и уровень очистки стоков Черноморского побережья Крыма и Кубани до 95% к 2024 году.

В течение трех лет будут построены три предприятия по переработке твердых отходов, около 12 тыс. номеров в новых средствах размещения. А до 1 апреля в правительство РФ внесут предложения по строительству нового города на побережье в Сакском или Симферопольском районах. Займутся и повышением уровня газификации в Крыму, по плану он повысится до 84,7% к 2025 году. К этому времени все населенные пункты Севастополя будут газифицированы.

 

Фото:   ТАСС

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