Путин: "Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла"

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Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ, передает РИА Новости.

"Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — пояснил глава государства.

По его словам, сейчас из 300 тысяч граждан, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке.

"Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку", — уточнил Путин.

Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны, добавил он.

"Если можно сказать, это боевой резерв", — подытожил президент.

По завершении осеннего призыва на срочную службу военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

Фото из открытых источников