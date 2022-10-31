Путин: призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, точка поставлена

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Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить... с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена, но она завершена. Точка поставлена», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".

Фото: ТАСС