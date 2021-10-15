Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн

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Президент РФ Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг, передают "Известия".

Российский лидер ответил на вопросы переписи с компьютера из своего кабинета в Кремле. Глава государства заполнил анкету участника переписи, а затем обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.

"Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сферах развития экономики, социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография. Хочу сказать, что это не формальное дело",- отметил глава государства.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru