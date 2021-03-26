Путин приказал продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Арктики 

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Комплексные учения в Арктике продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах, такие экспедиции следует продолжать. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, заслушав по видеосвязи доклад главкома Военно-морского флота (ВМФ) России адмирала Николая Евменова о комплексной арктической экспедиции "Умка-2021", передает ТАСС.

"Проведенный комплекс учебно-боевых, научных исследований, всех этих мероприятий продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах", - сказал глава государства.

Он отметил, что экипажи подлодок и самолетов военно-транспортной и истребительной авиаций, а также военнослужащие тактических мотострелковых подразделений "показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики".

"Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - сказал Путин.

По словам президента, эта арктическая экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Он передал благодарность всему личному составу, участвовавшему в экспедиции и учениях, за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм.

"Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации - продолжить", - приказал Верховный главнокомандующий.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС / РБК