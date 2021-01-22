Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства, передает ТАСС. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - говорится в тексте.

Как отмечено в пояснительной записке, действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на госслужбе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. "Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорится в тексте.

В связи с этим законопроектом предусмотрено, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации".

Фото: ТАСС