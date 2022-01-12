Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6 процента

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Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента, передает РИА Новости.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. <...> На 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — сказал он.

По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.

Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.

Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.

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