Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6 процента

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента, передает РИА Новости.
"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. <...> На 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — сказал он.
По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.
Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.
Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.
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