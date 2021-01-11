Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

89

Президент РФ Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизской Республики. Он пожелал своему новоиспечённому коллеге успехов, крепкого здоровья и благополучия, передает Лайф.

Путин отметил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества, Москва и Бишкек накопили "большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕвразЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС".

— Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

После массовых народных протестов в начале октября 2020 года и отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова 10 января 2021-го в стране прошли выборы главы государства. На них в первом туре победу одержал Садыр Жапаров, он заручился поддержкой 79% избирателей. Итоговая явка составила 39,75%.

Фото: ТАСС / AP Photo / Vladimir Voronin / Михаил Метцель / Лайф