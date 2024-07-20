Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности.

Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил высокий авторитет Лукашенко среди соотечественников, построение в стране современных государственных институтов и успехи в социальной и экономической сферах.

Вместе с этим Путин оценил вклад президента Белоруссии в развитие дружественных отношений двух стран, «в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Он также выразил надежду на продолжение конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии, пишет РТ.