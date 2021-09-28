Путин: повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится

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"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам во вторник, передает ТАСС.

Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, "а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов".

"Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан", - заверил Путин.

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