Путин: послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему в текущем году он не выступит с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Как сообщил российский лидер 22 декабря, ему нужно время, чтобы провести дополнительный анализ ситуации и не повторять того, что он уже говорил ранее, пишут "Известия".

Глава государства отметил, что послание обязательно будет, но оно прозвучит в начале наступающего 2023 года. Он также напомнил, что такие ситуации уже бывали в истории РФ и раньше, например, в 2017 году.

«Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», — указал Путин на пресс-конференции.

Президент также отметил, что основные тезисы возможного послания этого года уже были отражены им ранее в других выступлениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе