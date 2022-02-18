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Путин поручил выплатить по 10 тысяч прибывающим из Донбасса

18 февраля 2022 22:47
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Средства на выплаты, по данным правительства России, поступят из резервного фонда.

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 10 тыс. рублей беженцам, прибывающим в Ростовскую область из Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают "Известия".

Средства на выплаты, по данным правительства России, поступят из резервного фонда.

Ранее в этот день началась эвакуация жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что будут эвакуированы люди пожилого возраста, дети и женщины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление и вторгнуться на территорию самопровозглашенных республик.

Руководство Луганской народной республики (ЛНР) также объявило об эвакуации жителей.

 

Фото:  ТАСС

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