Путин поручил выплатить по 10 тысяч прибывающим из Донбасса

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Президент России Владимир Путин поручил выплачивать по 10 тыс. рублей беженцам, прибывающим в Ростовскую область из Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают "Известия".

Средства на выплаты, по данным правительства России, поступят из резервного фонда.

Ранее в этот день началась эвакуация жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что будут эвакуированы люди пожилого возраста, дети и женщины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление и вторгнуться на территорию самопровозглашенных республик.

Руководство Луганской народной республики (ЛНР) также объявило об эвакуации жителей.

Фото: ТАСС