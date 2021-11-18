Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД на основе фото и видео

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Президент России Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение, передают "Известия". Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном 14 ноября на сайте Кремля.

Согласно поручению российского лидера, необходимо завершить работу по внесению в законодательство РФ соответствующих изменений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД «без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки».

Данное поручение адресовано правительству РФ, которое также должно проработать передачу российским регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Срок выполнения — 1 июня 2022 года.

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