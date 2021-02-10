Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников

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Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников, передает РИА Новости.

"Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы", — сказал он на совещании с членами кабмина.

Глава государства подчеркнул, что следует оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом.

По словам Путина, современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста.

"Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина", — сказал президент.

Он также вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который на днях подняла одна из участниц Совета по науке и образованию.

"Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — отметил глава государства, напомнив, что в послании Федеральному собранию 2019 года обратил особое внимание на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.

"Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб.

Ключевое требование здесь, по словам Путина, — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.

Фото: ТАСС