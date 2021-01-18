Путин поручил упростить приток трудовых мигрантов на российские стройки

97

До 1 марта 2021 года правительство России должно представить президенту предложения по упрощенному порядку привлечения трудовых мигрантов из других стран к работе на строительных площадках, передает РБК. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.



В тексте поручения отмечается, что речь идет об упрощенном порядке привлечения работников, не являющихся гражданами России, в том числе граждан «отдельных стран, входящих в СНГ», к выполнению строительно-монтажных работ. Привлекать к работе трудовых мигрантов планируется с соблюдением противовирусных требований, уточняется в документе.



Ранее в департаменте строительства Москвы заявляли о нехватке рабочих на строительных площадках города. По оценке главы департамента Рафика Загрутдинова, в декабре 2020 года на московских стройках трудилось порядка 60–65 тыс. рабочих, дефицит кадров оценивался в 10 тыс. сотрудников.



О нехватке рабочей силы в 50 регионах страны в декабре заявлял Минстрой России. Министерство подготовило и согласовало с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения об упрощенном въезде мигрантов-строителей в Россию и направило документ на рассмотрение в правительство.

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС/РБК

