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Президент РФ Владимир Путин поручил создать нового оператора СРП-проекта "Сахалин-1", который получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован в пятницу вечером.

Согласно документу, новое ООО получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по "Сахалину-1". Дочки "Роснефти", являющейся участником проекта, получат в новом операторе суммарно 20% (в соответствие с долей компании в проекте): АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" - 11,5%, "РИ-Астра" - 8,5%. Остальные 80% пока будут переданы новому оператору, до тех пор, пока они не будут переданы остальным участникам.

При этом иностранные участники "Сахалина-1" должны в течение месяца представить правительству уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению о разделе продукции.

Дочерняя структура

Правительство назначает дочернюю структуру "Роснефти", компанию "Сахалинморнефтагаз-Шельф", управляющим нового оператора соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-1".

Согласно документу, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа нового оператора "Сахалина-1" со дня его создания. При этом в течение 10 дней после завершения распределения всех долей в новом операторе между компаниями, которые получат на это разрешение от правительства, можно будет избрать новый исполнительный орган оператора или продлить такие полномочия для "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельф" в свою очередь сохраняет долю в 11,5% в проекте "Сахалин-1".

Налоговый режим

Россия сохранит специальный налоговый режим, таможенно-тарифное регулирование и исключительное право на экспорт газа в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) по "Сахалину-1" при смене оператора проекта, говорится в указе.

"Сохранить для общества и его участников специальный налоговый режим, таможенное, таможенно-тарифное регулирование и исключительное право на экспорт газа, предусмотренные соглашением", - говорится в нем.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк