Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки

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Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита. Соответствующее поручение главы государства по итогам совещания с членами кабмина опубликовано в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

"Правительству РФ обеспечить внесение с 1 апреля 2022 года изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ", - говорится в тексте документа.

Президент также распорядился кабмину сохранить действующие условия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы дальневосточной и сельской ипотеки. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 31 марта 2022 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: ТАСС