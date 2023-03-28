Путин поручил прописать случаи использования цифрового удостоверения вместо паспорта

143

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа, предусматривающий случаи предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта, пишут "Известия".

«Правительству России подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа <...>, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности <...> вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Также до 1 мая Путин поручил упростить использование Fan ID россиянами, прежде всего это касается детей, пенсионеров и инвалидов.

Fan ID, о котором идет речь в поручениях, это карта болельщика.

С июля 2022 года эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Оформить Fan ID могут лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет надо оформить их родителям.

Фото: Kremlin