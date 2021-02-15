Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года

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Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, передает РБК. Это следует из перечня поручений по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января, опубликованного на сайте Кремля.



«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится на сайте.



Срок выполнения — 31 марта. Ответственными назначены глава Центробанка Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.



Также правительство рассмотрит вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.



Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны пандемии COVID-19 по предложению президента. Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн руб. — в остальных регионах. Программа должна была действовать до ноября 2020 года, позже ее продлили до 1 июля 2021-го.



В конце января Путин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тыс. семей купить жилье на первичном рынке. Глава государства обратил внимание на проблемы в некоторых регионах, где «возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».



В начале февраля представитель Центробанка, глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова заявила, что программу необходимо постепенно сворачивать и продолжить только в регионах, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья.



Из-за льготной программы резко выросли спрос и цены на недвижимость, особенно Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В декабре Путин призвал правительство отреагировать на необоснованный рост цен на жилье. По его словам, рынок отреагировал ростом цен, поскольку «все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный».

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