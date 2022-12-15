Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой 8%

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Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но ставка по ней увеличится до 8%, передает ТАСС.

"Одним из наших безусловных приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Особая роль отводится рынку ипотеки, в то числе программам с госучастием", - сказал глава государства в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"После скачков ипотечной ставки в марте-апреле до 12% ставка льготной ипотеки была снижена до 7%. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение: мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки - мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали, - но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше - увеличится до 8%", - отметил президент.

Фото: ТАСС