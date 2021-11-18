Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 654 рублей

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Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей - до 12 654 рублей, передает ТАСС.

"В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", - сказал Путин в четверг на совещании по социальным вопросам.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц - это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня", - продолжил президент.

Глава государства добавил, что на размер прожиточного минимума "завязаны" и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано". "Напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", - сказал Путин.

Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% - до 13 890 рублей в месяц. "В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц", - сказал глава государства. Он указал, что "это решение затрагивает многих граждан". "И дело даже опять же не в абсолютной величине. Дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики", - пояснил президент.

"В ближайшие дни внесу их в Государственную думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", - сказал Путин.

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