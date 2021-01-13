Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян

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Президент Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян, передает РБК. Об этом он сказал на совещании с правительством, трансляцию которого вел канал «Россия 24».



По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». «Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — призвал он.



Путин поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы. «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил он.



Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с понедельника, 18 января: «Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее».



По ее словам, несмотря на праздничные дни, вакцинация населения в стране шла и продолжается в плановом режиме. За три дня, с 11 по 14 января в регионы будет поставлено около 600 тыс. доз препарата, «и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», пообещала Голикова.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС / РБК

