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Путин поручил главе МЭР изучить все аспекты участия бизнеса в организации бесплатного питания в школах

16 декабря 2021 23:35
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"Мы проведем необходимую работу", - заверил министр.

Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову изучить все аспекты участия бизнеса в организации бесплатного горячего питания в школах, передает ТАСС.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в четверг глава государства привлек внимание руководителя ведомства к одному из проектов АСИ, касающемуся бесплатного питания в школах.

"Есть идея создавать комплексы от поля, что называется, до стола, до тарелки, но для того, чтобы бизнес уверенно вкладывал в развитие этих комплексов инфраструктурных, а там нужно на каждом шаге что-то создавать и во что-то инвестировать вплоть до того, что нужны предприятия по производству, а потом по переработке предприятия строить, они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся", - объяснил Путин.

По его словам, "здесь есть некоторые противоречия с 44-м ФЗ (федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок - прим. ТАСС)". "Потому что в соответствии с 44-м законом нужно проводить конкурсные процедуры каждый раз", - уточнил глава государства.

На его взгляд, "задача понятна - из разных отраслей часто всплывает одно и то же". "Я вас попрошу просто подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен", - обратился Путин к Решетникову. "Мы проведем необходимую работу", - заверил министр.

 

Фото из открытых источников

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