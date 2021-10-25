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Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания, передает ТАСС.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - говорится в списке поручений по результатам проверки исполнения положений законодательства и решений президента, направленных на создание национальной системы управления качеством пищевой продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости.

Сделать это необходимо в срок до 31 декабря, ответственным по поручению назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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