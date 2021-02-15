Путин поручил до 1 марта разработать меры содействия трудоустройству безработных

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину до 1 марта проработать меры по поддержке занятости безработных, передает ТАСС. Соответствующее поручение по итогам совещания по экономическим вопросам опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных", - говорится в тексте документа. Поручение должно быть выполнено до 1 марта. В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально.

Фото: ТАСС