Я нашел ошибку
Главные новости:
По поручению областного оперштаба минздрав проработает вопрос о закупке дополнительных мобильных комплексов.
Оперативный штаб СО: для повышения доступности вакцинации задействуют мобильные комплексы
В связи с проведением монтажных работ.
УГИБДД СО: 16 февраля на один час будет ограничено движение на участке автодороги М-5 «Урал»
Павильон на улице Ново-Садовой неподалёку от Загородного парка превратили в комнату хрущевки.
В Самаре на Ново-Садовой остановку за одну ночь превратили в арт-объект
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
предъявлено обвинение по статье "Получение взятки".
Замначальника УМВД Самары заключен под стражу
В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально.
Путин поручил до 1 марта разработать меры содействия трудоустройству безработных
За пять месяцев более 1000 родителей Самарской области приняли участие в проверках школьного питания.
Качество горячего питания школьников Самарской области под родительским контролем
Набор реагентов успешно прошел клинические испытания, которые подтвердили его высокую точность.
В РФ зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.31
-0.63
EUR 88.98
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
В Самарской филармонии состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы»
«Читай. Дари. Люби»: Книжный фримаркет в СОУНБ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Путин поручил до 1 марта разработать меры содействия трудоустройству безработных

15 февраля 2021 19:59
105
В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину до 1 марта проработать меры по поддержке занятости безработных, передает ТАСС. Соответствующее поручение по итогам совещания по экономическим вопросам опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных", - говорится в тексте документа. Поручение должно быть выполнено до 1 марта. В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально.

 

Фото:   ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
15 февраля 2021  20:31
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Самарская область успешно справилась с задачами национальных проектов,...Политика региона
155
15 февраля 2021  19:59
В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально.
Путин поручил до 1 марта разработать меры содействия трудоустройству безработных
В дальнейшем чиновники должны отчитываться ежеквартально. Политика региона
103
13 февраля 2021  15:49
США прежде чем выдвигать какие-либо условия России, следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли.
В Крыму выдвинули встречные условия к США "на их языке"
США прежде чем выдвигать какие-либо условия России, следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Политика региона
1712
Весь список
Выборы в Самарской области
6 февраля 2021  10:58
Самарцам предлагают узнать о выборах в регионе
Самарцам предлагают узнать о выборах в регионе
Об этом сообщает Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
1711
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
5870
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
5668
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
7044
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
12135
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
11600
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
51435
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
53180
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
52699
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
15 февраля 2021  20:31 
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Самарская область успешно справилась с задачами национальных проектов,... Политика региона
152
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
15 февраля 2021  14:01 
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Благоустройство региона
444
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
15 февраля 2021  13:26 
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
457
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
15 февраля 2021  12:54 
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2822, вылечились и выписаны 41905 человек.  Здравоохранение
627
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
13 февраля 2021  12:22 
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 7 человек. Здравоохранение
3240
Весь список
Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
6173
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
6023
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
4468
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
1832
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
7793
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
17636
Весь список
Новости Тольятти
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
3585
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
3536
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
5469
Весь список