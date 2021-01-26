Путин поговорил по телефону с Байденом

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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена, сообщает Кремль, передает ТАСС.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Стороны также обсудили обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в частности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - говорится в сообщении.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в Кремле.

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. "Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества", - говорится в сообщении.

Этот разговор стал первой телефонной беседой двух лидеров. До этого Путин направлял Байдену поздравительные телеграммы по случаю победы на выборах президента США (15 декабря) и также по случаю Рождества и Нового года (30 декабря).

Байден, представляющий Демократическую партию, одержал победу на выборах 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков утвердила результаты голосования 14 декабря, а 20 января 2021 года состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС