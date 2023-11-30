Путин подведет итоги года 14 декабря

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Президент РФ Владимир Путин через две недели пообщается ответит на вопросы СМИ и граждан в рамках большого медийного мероприятия.

Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие готовится телеканалами в формате программы.

"Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", – сказал представитель Кремля.

Ранее такой формат уже использовался: в 2020-м году организовать оба мероприятия в обычном виде не удалось из-за пандемии коронавируса, пишет Смотрим.

Песков добавил, что совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ не будет иметь четкого хронометража. "Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие", – напомнил пресс-секретарь.