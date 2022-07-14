Путин подписал закон о госизмене за переход на сторону противника

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Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля, пишут "Известия".

За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Кроме того, наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи сведений, составляющих государственную тайну, оказания иностранному государству материально-технической и другой помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Также Путин подписал закон об уголовной отвественности за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Максимальное наказание за это составит до семи лет лишения свободы.

Фото: ТАСС