Я нашел ошибку
Главные новости:
Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн при бронировании жилья в сети Интернет.
МВД СО: опасайтесь мошенников
Согласно документу, срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет.
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде
Закон устанавливает, что спасатели и руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба.
Путин подписал закон о закреплении понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость" для спасателей
Cвободный от COVID-19 пляж появится в Сочи
Cвободный от COVID-19 пляж появится в Сочи
Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.
Самарцам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде
Голы:  Ежов, Пиняев, Ефремов.
"Крылья Советов"  разгромили "Раднички" (Сербия) – 3:0
Среди победителей спортсмены Самарской области.
В Рыбинске состоялся чемпионат России по пляжному теннису
В Самаре заболели 55 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
0.35
EUR 86.51
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде

1 июля 2021 14:46
80
Согласно документу, срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде с двух до трех лет, передает ТАСС.

Соответствующие поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Действовавшая ранее редакция предусматривала штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет, если водитель ранее уже наказывался за аналогичное нарушение или имел судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Законом устанавливаются более жесткие санкции для нетрезвых водителей, ранее судимых по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия. Для этого статья 264.1 дополняется частью, согласно которой управление машиной такими лицами будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, также предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, принудительных работ на срок до трех лет, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.

Теги: закон нетрезвый водитель Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии во Второй мировой
01 июля 2021, 12:16
Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и Германии во Второй мировой
Поправки внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В стране
123
Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
12 июня 2021, 09:21
Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
В стране
988
С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.
26 мая 2021, 16:27
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин
С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Политика
798
В центре внимания
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
217
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
183
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
163
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
165
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
429
Весь список