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Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктику
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Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктику

28 июня 2021 19:39
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Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Как пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отмечал глава кабмина.

Кроме того, закон допускает возможность для гражданина, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему "дальневосточный гектар", дополнительно к нему получить земельный участок площадью до одного гектара. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны, считает Мишустин. А главное, по его мнению, эти гектары дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысят их доход, сделают жизнь более комфортной.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением нормы о выделении дополнительного гектара, которая начнет действовать с 1 августа 2021 года.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: Арктика льготный гектар

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