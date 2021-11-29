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Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

29 ноября 2021 20:38
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Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), страховых взносов и налога на прибыль для ряда граждан и организаций, передает ТАСС.

Согласно закону, от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. При этом неважен срок, в течение которого продаваемое жилое помещение (или его доля) находилось в собственности налогоплательщика (по действующему законодательству при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, нужно заплатить НДФЛ - прим. ТАСС). Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

 

Фото:   ТАСС

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