Путин подписал закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников

148

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Согласно закону, "если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств".

Предполагается, что сумма будет изъята в доход государства, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Также закон предусматривает порядок проведения генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При проведении такой проверки генпрокурор или подчиненные ему прокуроры вправе проводить по своей инициативе беседу с бывшим должностным лицом, получать от него пояснения по представленным им сведениям и материалам, наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию, направлять запросы в госорганы, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках. Надзорные органы смогут, согласно закону, направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Прежней редакцией законодательства в этой сфере был предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход казны только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги.

Фото: ТАСС