Путин подписал закон о запрете оборота и пропаганды "веселящего газа" с 2021 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на недопущение использования физическими лицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением, передает ТАСС. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с членом комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Натальей Костенко в 2018 году, однако в ноябре авторы подготовили новую редакцию. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью". Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.

Предполагалось, что новые нормы вступят в силу с февраля следующего года, однако, как сообщала ранее ТАСС Костенко, в ходе обсуждения законопроекта было решено ускорить срок его вступления в силу, так как "проблема носит огромный масштаб". По ее словам, "есть огромное количество сайтов, которые продают закись азота и рекламируют ее как средство развлечения".

Ранее председатель СоветаФедерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам активизировать работу над данным документом, чтобы до конца года он был принят. Она выразила недоумение в связи с тем, что официально разрешено в барах, на дискотеках и в клубах продавать подросткам "веселящий газ".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС