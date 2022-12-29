Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом

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Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей и отдельных категорий работников перед рейсом и после него, а также об установлении нового вида медосмотра - в течение рабочего дня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Закон наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей и отдельных категорий работников. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий обеспечивается идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия осуществляют автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре.

Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняли авторы закона. Как указывали авторы, после его принятия не отменяются традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, это станет правом работодателей.

Кроме того, установлен новый вид медосмотров - в течение рабочего дня. Такая поправка внесена в статью 46 закона об охране здоровья граждан, которая устанавливает в законодательстве виды медицинских осмотров. Такие осмотры проводятся в течение рабочего дня (смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Кроме того, в перечень водителей, который могут не проходить предрейсовый медосмотр, включены водители воинских частей, служба в которых связана с правоохранительной деятельностью.

Поправки внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и "О безопасности дорожного движения".

Фото: ТАСС