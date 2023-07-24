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Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет

24 июля 2023 13:04
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Поправки внесли в закон "О воинской обязанности и военной службе", они вступят в силу 1 января 2024 года.

Предельный возраст пребывания в запасе некоторых категорий обладателей воинских званий увеличивается на пять лет, закон об этом подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Поправки внесли в закон "О воинской обязанности и военной службе", они вступят в силу 1 января 2024 года. Речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, находящихся в запасе, также увеличивается. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохраняется на уровне 70 лет.

Предусматривается переходный период до 1 января 2028 года для поэтапного перевода в отставку. Те, кому 50 лет исполнится в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, а граждане, достигшие 50-летнего возраста в 2027 году — до 54 лет соответственно.

С 1 января 2028 года рядовые, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы будут находиться в запасе и мобилизационном резерве до 55 лет.

Также закон устанавливает, что россияне, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на контракт для участия в операциях за пределами страны.

Первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, находящиеся в запасе, проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.

Если граждане имеют воинские звания старших офицеров, они смогут заключить такой контракт до 62 лет (сегодня до 57 лет). Младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве до 57 лет (сегодня до 47 лет), граждане, имеющие иные воинские звания, — до 52 лет (сегодня до 42 лет).

Закон устанавливает случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Это возможно в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на армию.

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