Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

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Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Глава государства ранее заявил, что такие данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством.

Также предусматривается возможность самостоятельно размещать в ней свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с помощью подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или чипа на загранпаспорте. Их можно будет использовать только в определенных случаях, перечень которых определит кабмин.

Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. В свою очередь, эти системы обязаны использовать только векторы, полученные из единой базы в результате преобразования размещенных в ней образцов, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.

Вступление в силу требований об использовании таких государственных информационных систем вместо единой биометрической системы перенесли с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022-го. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов их применения. Сейчас в законе заложен подход применения биометрических данных, который с учетом указания президента требует существенных изменений. Их планируют осуществить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса.

Фото: РИА Новости