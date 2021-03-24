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Путин подписал закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей  за продажу гаджетов без российских приложений

24 марта 2021 20:34
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Максимальный размер штрафа составит 200 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 200 тыс. рублей за продажу ряда гаджетов без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах Евразийского экономического союза. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится поправка о реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Их продажа с нарушением требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в РФ или других странах Евразийского экономического союза, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В прошлом марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года был принят закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

 

Фото:   ТАСС

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