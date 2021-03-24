Путин подписал закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей  за продажу гаджетов без российских приложений

89

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 200 тыс. рублей за продажу ряда гаджетов без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах Евразийского экономического союза. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится поправка о реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Их продажа с нарушением требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в РФ или других странах Евразийского экономического союза, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей. Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В прошлом марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года был принят закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

Фото: ТАСС