Я нашел ошибку
Главные новости:
Зал громкими аплодисментами встретил объявление Ургант лауреатом в этой номинации.
Нину Ургант посмертно наградили премией "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены"
По словам Пескова, защищенная линия позволит лидерам обсудить самые ответственные темы, требующие повышенного уровня секретности.
Песков: Во время переговоров Путина и Байдена впервые будет использована спецлиния видеосвязи
Для продажи будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях.
Путин подписал закон, который позволяет фермерам продавать продукцию на своих участках
Врач уточнила, что в данный момент детская вакцина находится в стадии апробации и практически еще не применяется.
Главный педиатр региона рассказала при каких условиях можно будет делать вакцину от коронавируса детям 
Одобрено увеличение заполняемости театров и кинозалов.
Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба
Состоялось награждение личного состава, посвящённое Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.
В ГУ МВД СО получили награды отличившиеся сотрудники органов внутренних дел
В результате противоправных действий, обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.
Заместителю начальника МВД Самары предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере
Сейчас постепенно включают уже установленные объекты.
Вертолетная площадка в Самаре наполнится абсолютно новыми яркими элементами иллюминации   
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.67
-0.07
EUR 83.11
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин подписал закон, который позволяет фермерам продавать продукцию на своих участках

6 декабря 2021 23:08
104
Для продажи будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать товар не только на рынках или ярмарках, но и на собственных участках. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон предусматривает, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства. Для продажи такой продукции будет необходимо установить нестационарный торговый объект или выделить место в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц.

При этом документ устанавливает, что размещать нестационарные торговые объекты разрешено только на землях, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям. Кроме того, возведение этих объектов не должно нарушать почвенный слой земельного участка.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
104
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
510
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
308
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 декабря 2021  13:50
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
728
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
5 декабря 2021  11:28
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
669
Весь список