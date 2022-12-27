Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть

43

Владимир Путин утвердил указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми государствами предельных цен на нефть и нефтепродукты, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Документ запрещает поставки в случае указания потолка в контрактах. Решение по нефти вступает с сегодняшнего дня, на нефтепродукты — дату определит кабмин.

Президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен.

Фото: РИА Новости / POOL