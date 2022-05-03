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В. частности, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, подпавшими под ответные ограничительные меры.
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Путин подписал указ о новых ответных экономических мерах России на санкции

3 мая 2022 15:29
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В. частности, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, подпавшими под ответные ограничительные меры.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о применении ответных специальных экономических мер из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Согласно указу, эти меры принимаются для защиты национальных интересов страны из-за недружественных и противоречащих международному праву действий США и примкнувших к ним иностранных стран и международных организаций, "направленными на незаконные ограничения или лишение Российской Федерации, граждан РФ и российских юридических лиц права собственности".

Органам госвласти всех уровней, а также компаниям и физическим лицам поручено в своей работе исходить из того, что со дня вступления в силу этого указа в отношении отдельных юрлиц, физлиц и находящихся под их контролем предприятий применяются специальные экономические меры. Указ вступает в силу с момента его официального опубликования. Он действует до момента отмены установленных специальных экономических мер.

Новые меры

Согласно документу, вводится запрет для органов госвласти всех уровней, а также для организаций и физических лиц, находящихся под юрисдикцией РФ, совершать сделки, включая заключение внешнеторговых контрактов, с юрлицами, физлицами и находящимися под их контролем предприятиями, по отношению к которым применяются специальные экономические меры. Также запрещается исполнять перед лицами, подпавшими под санкции, обязательства по совершенным сделкам, включая сделки по заключенным внешнеторговым контрактам, при условии, что такие обязательства исполнены не в полном объеме или не исполнены.

Также запрещено проводить финансовые операции, выгодоприобретателями которых являются лица, подпавшие под санкции.

Помимо этого, установлен запрет на вывоз за пределы России сырья или продукции, добыча или производство которых происходит в РФ, с учетом того, что они поставляются в пользу лиц, подпадающих под санкции, или лицами, находящимися под ними, в пользу иных лиц.

Правительству РФ поручено в 10-дневный срок утвердить список лиц, подпавших под санкции, определить дополнительные условия отнесения сделок к сделкам, исполнение обязательств по которым и совершение которых запрещаются согласно указу.

При этом Минфину и Центробанку РФ будет предоставлено право выдавать официальные разъяснения в вопросах применения настоящего указа, за исключением нормы о финансовых операциях, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся в РФ под санкциями.

 

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

 

 

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