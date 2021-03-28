Путин поделился впечатлениями от первой процедуры вакцинации

82

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" президент поделился впечатлениями от первой процедуры вакцинации, которую он прошел 23 марта. На вопрос, что он чувствовал после прививки, глава государства ответил, что "почти ничего", передает ТАСС.

"Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял, - в левую руку делали [укол] - почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой", - признался глава государства, добавив, что и через несколько дней, если нажать на место укола, "немножко чувствуется". "Но вот это все побочные явления", - подчеркнул Путин.

"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился [в день прививки], градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил - температура нормальная", - поделился президент. Он признался, что "спортом не занимался трое суток: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал".

"Но на следующий день, когда измерил температуру - нормально, - все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю", - отметил Путин. "Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ", - сказал президент, рекомендовав всем принимать контрастный душ. "Она самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет", - объяснил глава государства, добавив, что в этом нет ничего сложного.

Путин считает, что вакцинация от коронавируса является "необходимым делом". По его словам, прививку стоит сделать, чтобы чувствовать себя уверенно и избежать тяжелых последствий болезни.

Фото: ru.freepik.com