Путин ответил шуткой на вопрос о поездках на отдых в тайгу с Сергеем Шойгу, но без Михаила Мишустина

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, ответил шуткой на вопрос о поездках на отдых в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу, но без премьер-министра страны Михаила Мишустина, передают "Известия".

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет? Поэтому когда-то Михаил Владимирович отдыхает и публично, и непублично <…> Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, он звонит и ставит меня в известность», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что поездки в Сибирь являются частью его жизни.

Он уточнил, что в Сибири уникальная экосистема и люди.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин/"Известия"