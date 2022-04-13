Путин: отказ от части энергоресурсов из России отразился и на миллионах европейцев, и на США

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Отказ некоторых западных стран от нормального сотрудничества и от части российских энергоресурсов уже ударил по миллионам европейцев, отразился он и на США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ, передает ТАСС.

"Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от части российских энергоресурсов, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, [он] отражается и на США. Везде растут цены, инфляция зашкаливает, для этих стран она носит беспрецедентный характер", - сказал Путин.

Он признал, что и РФ в связи с этим сталкивается с проблемами, но для нее "открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей".

"Что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира - туда, где они действительно нужны", - подчеркнул Путин.

Транспортные коридоры для поставок

Для решения этой задачи, по его словам, надо использовать все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожного Северного широтного хода.

"Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание правительства, РЖД, "Газпрома", других компаний, задействованных в проекте, - это прямое поручение, прошу вас так к этому и относиться", - указал глава государства.

Он напомнил, что власти РФ давно занимаются Северным широтным ходом, запуск которого позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб. "И это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов", - акцентировал внимание Путин.

"Я вчера разговаривал с губернатором Амурской области [Василием Орловым], там в некоторых местах каждые пять минут поезд идет, каждые пять минут", - отметил глава государства.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС