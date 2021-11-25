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Путин освободил от должности главу ФСИН Калашникова

25 ноября 2021 21:27
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Его место занял Аркадий Гостев.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, передает ТАСС.

"Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня его подписания. Другим указом президент назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем главы МВД.

Калашникову 57 лет, он был назначен на должность главы ФСИН 8 октября 2019 года, а с 1987 года служил в органах госбезопасности, в том числе был главой управлений ФСБ России по Республике Коми и Красноярскому краю.

Новому главе ФСИН Аркадию Гостеву 60 лет, он начал карьеру в органах внутренних дел в 1981 году в Москве и прошел путь от следователя до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности следственного отдела УВД Южного административного округа столицы. С 2006 года Гостев исполнял обязанности начальника управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве, с июня 2010 года - работал замначальника столичного главка. В июне 2012 года был назначен замминистра внутренних дел.

Причина данных кадровых перестановок в указе главы государства не приводится.

 

Фото:   Антон Подгайко/ТАСС

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