Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора

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Президент РФ Владимир Путин освободил заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня от занимаемой должности, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.

Виктору Гриню 1 января исполняется 70 лет. Это предельный возраст для должности замгенпрокурора.

Гринь работал в органах прокуратуры с 1976 года. Начинал в Омске, в 1992-1994 годах был прокурором Омска, в 1994-2000 - заместителем и первым заместителем прокурора Омской области. В 2000-2001 году стал прокурором Читинской области. В 2001-2006 - прокурором Красноярского края. С 2006 года занимал должность заместителя генерального прокурора.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС