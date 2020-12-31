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Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора

31 декабря 2020 18:01
221
Причиной является достижение предельного возраста для этой должности.

Президент РФ Владимир Путин освободил заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня от занимаемой должности, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.

Виктору Гриню 1 января исполняется 70 лет. Это предельный возраст для должности замгенпрокурора.

Гринь работал в органах прокуратуры с 1976 года. Начинал в Омске, в 1992-1994 годах был прокурором Омска, в 1994-2000 - заместителем и первым заместителем прокурора Омской области. В 2000-2001 году стал прокурором Читинской области. В 2001-2006 - прокурором Красноярского края. С 2006 года занимал должность заместителя генерального прокурора.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.

 

 

Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС

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Комментарии

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31 декабря 2020  21:03
Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.
Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них
Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма. Политика региона
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31 декабря 2020  19:36
Минэкономразвития будет осуществлять подготовку предложений об установлении предельных розничных цен.
Кабмин сможет вводить предельные цены на товары при росте цен на 10% в течение 60 дней
Минэкономразвития будет осуществлять подготовку предложений об установлении предельных розничных цен. Политика региона
201
31 декабря 2020  18:01
Причиной является достижение предельного возраста для этой должности.
Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора
Причиной является достижение предельного возраста для этой должности. Политика региона
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